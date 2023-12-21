Франция закрывает свое посольство в Нигере – СМИ

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Франция собирается закрыть свое посольство в Нигере. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на дипломатические источники.

По словам собеседника издания, французское диппредставительство больше не может нормально функционировать в этой стране. Он добавил, что посольство уже приступило к увольнениям и выплате компенсаций своим сотрудникам.

26 июля в Нигере произошел государственный переворот. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

После этого Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали альянс для формирования коллективной обороны.

Позднее официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти.

10 октября первая группа французских военнослужащих уехала из Нигера.

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