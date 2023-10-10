Французские военные начали покидать Нигер

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Первая группа французских военнослужащих уехала из Нигера. Об этом рассказали в главном штабе Вооруженных сил Франции.

"Первые (военные. – Прим. ред.) были выведены", – передает AFP сообщение штаба.

26 июля в Нигере произошел государственный переворот. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

После этого Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали альянс для формирования коллективной обороны.

Позднее официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти.



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