Нигер принял проект Алжира по восстановлению конституционного строя в стране

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Нигер принял алжирский проект по мирному урегулированию кризиса в государстве, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел арабской республики.

"Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране", – говорится в сообщении.

Из заявления следует, что принятие инициативы усиливает вероятность осуществления мирного урегулирования кризиса в Нигере.

Президент Алжира поручил главе МИД Ахмеду Аттафу отправиться в Ниамей. Там он проведет подготовительные переговоры со всеми заинтересованными сторонами по поводу реализации этого проекта.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. Они также предупредили, что это может стать причиной катастрофических последствий.

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции