Свергнутый президент Нигера подал иск в СПЧ ООН против захвативших власть военных

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Свергнутый президент Республики Нигер Мохамед Базум подал иски против мятежников в столичный суд Нигера и в Совет по правам человека ООН. В качестве ответчика в обоих документах указаны лидер устроивших госпереворот военных Абдурахман Чиани и его сообщники, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Бывший президент обвиняет военных в заговоре против государства, а также в нападении на него, арестах и заключении под стражу. Уточняется, что новые иски – не первые. Ранее адвокаты свергнутого президента африканской страны обращались в суд ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) и требовали освободить президента и членов его семьи из-под стражи.

26 июля группа военных из гвардии президента Нигера устроила мятеж и отстранила Базума от должности. Командир мятежников Абдурахман Чиани стал руководителем Национального совета спасения родины и фактически взял власть в свои руки.

После этого Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали альянс для формирования коллективной обороны.

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