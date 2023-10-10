В Госдепе США объяснили приостановку помощи Нигеру

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Американская сторона приостановила оказание помощи Нигеру, поскольку сочла июльские события государственным переворотом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Соединенные Штаты пришли к выводу о том, что в Нигере имел место военный переворот. Соединенные Штаты приостанавливают большинство (программ) помощи правительству Нигера", – цитирует его заявление ТАСС.

Миллер пояснил, что возобновление помощи от США возможно только в случае, если сформированный мятежниками совет начнет осуществлять действия, направленные на обеспечение демократического строя в Нигере.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

После этого Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали альянс для формирования коллективной обороны.

