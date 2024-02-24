ECOWAS решило снять некоторые санкции с Нигера

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) отменило несколько ограничений, введенных против Нигера. Об этом сообщил глава комиссии ECOWAS Омар Алье Туре, передает агентство Reuters.

По его словам, было принято решение об отмене санкции, связанных с закрытием сухопутных и воздушных границ, запретом на финансовые и торговые транзакции, заморозкой активов Нигера в центробанках и коммерческих банках сообщества. Кроме того, как он уточнил, были сняты ограничения по передвижению чиновников Нигера и членов их семей.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который после назвал себя новым главой государства.

Спустя время Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники потребовали от международного сообщества не вмешиваться во внутренние дела Нигера. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо организовали альянс для формирования коллективной обороны.



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