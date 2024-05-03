Песков прокомментировал информацию о военных РФ в Нигере

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Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения Пентагона о том, что российские силы находятся в Нигере на одной базе с военными США.

Он подчеркнул, что африканские государства заинтересованы в развитии отношений с Москвой во всех областях, в том числе и оборонной. Также в этом заинтересована и российская сторона, подчеркнул он.

Ранее СМИ рассказывали, что российские военные зашли на территорию авиабазы 101 в Нигере, где все еще находятся американские войска. При этом, по словам анонимных источников из Минобороны США, россияне не пересекаются с американцами и используют отдельный ангар.

Журналисты отметили, что военные Москвы и Вашингтона оказались в непосредственной близости. Там напомнили, что после переворота в Нигере новые власти потребовали вывести американский контингент из страны. В апреле 2024 года стало известно, что российские специалисты прибыли в страну, чтобы обучать местные силы борьбе с терроризмом.

Шеф Пентагона Ллойд Остин позже заявил, что США следят за ситуацией касаемо американской базы в Нигере. Он уточнил, что россияне находятся в отдельном комплексе, поэтому у них нет доступа к силам Штатов или к их технике.

