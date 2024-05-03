Пентагон заявил, что следит за ситуацией в Нигере касательно базы США

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США следят за ситуацией касаемо американской базы в Нигере, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил", – цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что россияне находятся в отдельном комплексе, поэтому у них нет доступа к силам Штатов или к их технике. По его словам, они будут следить не только за ситуацией на базе, но и за обеспечением безопасности и защиты сил США.

Ранее СМИ рассказывали, что российские военные зашли на территорию авиабазы 101 в Нигере, где все еще находятся американские войска. При этом, по словам анонимных источников из Минобороны США, россияне не пересекаются с американцами и используют отдельный ангар.

Журналисты отметили, что военные Москвы и Вашингтона оказались в непосредственной близости. Там напомнили, что после переворота в Нигере новые власти потребовали вывести американский контингент из страны. В апреле 2024 года стало известно, что российские специалисты прибыли в страну, чтобы обучать местные силы борьбе с терроризмом.