Reuters: российские войска вошли на территорию американской базы в Нигере

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Российские военнослужащие зашли на территорию авиабазы 101 в Нигере, где на данный момент находятся американские войска. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает Reuters.

Анонимный представитель Минобороны США высокого ранга заявил, что российские войска не пересекались с американскими, а использовали отдельный ангар на авиабазе. В материале отмечается, что войска РФ и США оказались в непосредственной близости в момент, когда соперничество Москвы и Вашингтона становится "все более ожесточенным" из-за конфликта на Украине.

В Нигере дислоцированы около тысячи американских военных, целью их присутствия называется контртеррористическая деятельность. После переворота в стране, новые власти в марте 2024 года потребовали вывести контингент США из страны. Вашингтон договорился о выводе своих военных в течение нескольких месяцев.

Российские военные прибыли в Нигер, чтобы обучать местные силы борьбе с терроризмом в апреле этого года. Российские эксперты привезли с собой учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.