Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового способа кражи денег с карт

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Специалист в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 объяснил, как не стать жертвой мошенников, которые хотят завладеть вашей банковской картой.

"Во-первых, нужно не поддаваться этим методам социальной инженерии. Каждый должен наконец прочитать и заучить все инструкции на сайтах банков и понять, что ни один служащий банка не имеет права запрашивать коды СМС-подтверждений и трехзначные цифры на обороте карты", – отметил он.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Если вам кто-то звонит, называет ваши операции и говорит, что они отменены, надо сразу класть трубку и звонить в банк в службу поддержки по номеру, который у вас указан на карте, и выяснять все со службой безопасности банка, просить разобраться. По-другому нельзя бороться.

Специалист подчеркнул, что гражданам стоит сохранять исключительную бдительность, когда речь идет об интернет-кошельках. "Все должны понять, что деньги на карточке – это такие же деньги, как и бумажные, и их нужно охранять так же бдительно, как вы бережете свой кошелек", – резюмировал Власов.

По его словам, сервисы, с помощью которых осуществляется взлом данных, сначала появились не в мошеннических целях, а для ускорения и удобства, чтобы банки не отказывали в переводах. Но то, что это незаконная тема, было ясно с самого начала.

"Это опасно, потому что это все анонимно, отследить, куда ушли эти деньги, нельзя, в этом и проблема. Статистика показывает, что 80 процентов средств именно так выводится. Мошенники не дураки, чтобы переводить деньги на свои личные карты, где их могут отследить, вернув незаконные переводы", – говорит эксперт.

Власов пояснил, что это достаточно распространенный способ, потому что он анонимный и не позволяет отследить транзакции и вернуть деньги.

Ранее стало известно, что российские банки сообщили о новом способе мошенничества. Для кражи денег злоумышленники используют виртуальные онлайн-кошельки. Мошенники выбирают интернет-карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.

Как пишет издание, в 80 процентах случаев мошенники, которым удается обмануть пользователей и украсть деньги с карты, переводят их на виртуальные карты онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту, а после украденные деньги обналичиваются с помощью физических банковских карт.

Например, жертва мошенников вводит данные физической карты, с которой хочет снять деньги, и сведения виртуального кошелька, куда она хочет положить их. Затем на номер телефона владельца приходит сообщение с кодом подтверждения. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и представляются сотрудниками службы безопасности банка, а затем просят назвать им полученный код. После этого злоумышленники выводят украденные деньги на виртуальную карту.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



