Дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19 возбудили в столице

16:14
Фото: скриншот телеканала Москва 24
В Москве было возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Она рассказала, что Лефортовская межрайонная прокуратура изучила материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже в Сети поддельных справок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра.
"Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Сбыт поддельного документа")", – отметила Нефедова.
Ранее лаборатория обратилась в полицию из-за поддельных справок на COVID-19. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для выяснения обстоятельств.
Кроме того, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил, что в России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусной инфекцией.
Москвичи покупают у мошенников справки об отсутствии коронавируса
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