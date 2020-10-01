Собянин призвал жителей Москвы не верить мошенникам, которые "помогают" со справками

01 октября, 18:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин предостерег москвичей от интернет-мошенников, которые якобы помогают со справками. Заявление мэр сделал в эфире телеканала "Россия 24".
"Во время пандемии <...> электронного мошенничества стало в разы больше. Не ведитесь на это", – высказался Собянин, добавив, что поддельная справка о наличии антител к коронавирусу станет только тратой денег, на деле же она никому не нужна.
Также мэр отметил, что столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.
При этом градоначальник подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет. Однако обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад. При этом ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.
Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: