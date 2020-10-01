Собянин призвал жителей Москвы не верить мошенникам, которые "помогают" со справками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин предостерег москвичей от интернет-мошенников, которые якобы помогают со справками. Заявление мэр сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Во время пандемии <...> электронного мошенничества стало в разы больше. Не ведитесь на это", – высказался Собянин, добавив, что поддельная справка о наличии антител к коронавирусу станет только тратой денег, на деле же она никому не нужна.

Также мэр отметил, что столичные власти усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом градоначальник подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет. Однако обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад. При этом ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.

