Лаборатория обратилась в полицию из-за поддельных справок на COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сеть лабораторий "Гемотест" обратилась в полицию в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирус, которые продаются в Сети.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной медицинской компании, там планируют взыскать с владельцев доменов компенсацию за репутационный ущерб.
Административный директор "Гемотеста" Сергей Шумаров рассказал, что сотрудники МВД провели контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для выяснения обстоятельств.
В компании добавили, что на официальном сайте существует специальный функционал проверки данных о сделанных анализах. Пациенты, сдавшие анализы, получают по электронной почте бланк результатов на русском и английском языках и справку с уникальным QR-кодом.
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ранее рассказал, что в России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом.
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