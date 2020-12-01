Лаборатория обратилась в полицию из-за поддельных справок на COVID-19

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Сеть лабораторий "Гемотест" обратилась в полицию в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирус, которые продаются в Сети.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной медицинской компании, там планируют взыскать с владельцев доменов компенсацию за репутационный ущерб.

Административный директор "Гемотеста" Сергей Шумаров рассказал, что сотрудники МВД провели контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для выяснения обстоятельств.

В компании добавили, что на официальном сайте существует специальный функционал проверки данных о сделанных анализах. Пациенты, сдавшие анализы, получают по электронной почте бланк результатов на русском и английском языках и справку с уникальным QR-кодом.

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ранее рассказал, что в России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом.