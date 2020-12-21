Москвичей предупредили о рассылке поддельных платежек за ЖКУ

16:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей предупредили о случаях рассылки поддельных платежек за ЖКУ. Уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их предложенным мошенниками способом, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ.
Долговые платежные документы могут приходить на электронную почту только в том случае, если пользователь сам подписался на эту услугу в личном кабинете на портале мэра и правительства Москвы, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что если потребитель приступает к оплате, вводя реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент.
В связи с этим горожанам рекомендовали внимательно изучать долговой документ и не торопиться оплачивать выставленный счет. Убедиться в его подлинности можно в личном кабинете на mos.ru.
При возникновении вопросов следует обратиться к диспетчерам единой горячей линии по телефону +7 (495) 777-77-77.
Ранее эксперт сообщил о новом виде мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ. Сообщалось, что аферисты предупреждают клиентов банков о якобы имеющихся у них долгах по ЖКХ, появившихся во время изоляции.
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