Мужчина с неизвестным веществом прыгнул в Водоотводный канал при виде полицейских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице полицейские задержали молодого человека с неизвестным веществом при попытке скрыться. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, днем 14 февраля на Садовнической набережной полицейские заметили молодого человека, который, увидев правоохранителей, ускорил шаг.

"Затем на Озерковской набережной, доме 46, неизвестный прыгнул в воду Водоотводного канала, откуда сотрудники полиции помогли ему выбраться на поверхность. Впоследствии гражданин 1998 года рождения был задержан и доставлен в ОВД "Замоскворечье" для разбирательства и оказания первой медпомощи", – говорится в сообщении.

При досмотре у задержанного обнаружили несколько свертков серого цвета и одну таблетку, которые направили на исследование. Также у него с собой были канцелярские весы, лопатка, медицинские перчатки, пакеты zip-lock и скотч. По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что молодого человека госпитализировали с переохлаждением.

Ранее сотрудники столичной полиции обнаружили в Северном Чертанове нарколабораторию, где выявили свыше 3 килограммов наркотиков. По сведениям источника, на своей "основной" работе одна из подозреваемых в организации лаборатории девушек занималась репетиторством. На территории южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов.