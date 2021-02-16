В Татарстане и Крыму задержаны сборщики средств для боевиков ИГ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане и Крыму группу финансистов запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Средства собирались под видом благотворительной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе проведенных мероприятий задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.