Движение затруднено на Северянинском путепроводе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Северянинском путепроводе в Москве, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

В связи с ДТП для движения перекрыты левая и средняя полосы в сторону центра. На участке протяженностью 2,7 километра затруднено движение.

Позднее в ведомстве заявили о восстановлении движения.

Ранее авария с участием пяти автомобилей произошла на Дубнинской улице в Москве. Сообщалось об одном пострадавшем. В связи с ДТП правая полоса была перекрыта для движения.