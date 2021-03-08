Движение затруднено на Северянинском путепроводе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием четырех автомобилей произошла на Северянинском путепроводе в Москве, передает Дептранс в своем Telegram-канале.
В связи с ДТП для движения перекрыты левая и средняя полосы в сторону центра. На участке протяженностью 2,7 километра затруднено движение.
Позднее в ведомстве заявили о восстановлении движения.
Ранее авария с участием пяти автомобилей произошла на Дубнинской улице в Москве. Сообщалось об одном пострадавшем. В связи с ДТП правая полоса была перекрыта для движения.