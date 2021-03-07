Проезжую часть освободили после второго крупного ДТП на МКАД у Ярославского шоссе

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Проезжую часть на МКАД в районе Ярославского шоссе освободили после крупного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на 93-м километре автодороги. На указанном участке столкнулись шесть автомобилей.

"Проезжая часть освобождена", – указали в Дептрансе.

Как уточняется, в районе 93-го километра ранее утром, 7 марта, столкнулись 11 автомобилей. Из-за устранения последствий аварии потребовалось временно остановить движение на левой и двух средних полосах.

В обоих случаях не сообщалось о пострадавших. В районе места происшествия отмечались затруднения движения.

