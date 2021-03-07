Одиннадцать автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на 93-м километре МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, на месте происшествия уже работают оперативные службы.

В связи с аварией было перекрыто движение по левой и двум средним полосам, однако его восстановили спустя полчаса с момента ДТП.

На данный момент, как передает ТАСС, в районе места происшествия образовался 5-километровый затор.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы из-за снегопада и гололедицы перешли на усиленный режим работы. Автомобилистов столицы попросили соблюдать скоростной режим во избежание риска аварии.

