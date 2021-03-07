Два человека погибли при столкновении фур и автобуса в Башкирии

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ДТП с участием двух большегрузов и автобуса произошло в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как передает ТАСС, авария случилась в субботу, 6 марта, на 1 496-м километре трассы Самара – Уфа – Челябинск.

"В результате ДТП водители большегрузов погибли", – рассказали в МВД.

В салоне автобуса в момент аварии находились 39 человек. В результате случившегося пострадали водитель и ребенок.

На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье. В результате происшествия пострадали пять человек.