Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 19-м километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. В результате проишествия пострадали пять человек. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В начале марта водитель автомобиля каршеринга наехал на пешехода в районе 8-го дома на Сходненской улице. Движение в районе места происшествия затруднено не было.

Накануне машина сбила ребенка в районе 1-й Изумрудной улицы. В результате столкновения пострадала семилетняя девочка.

