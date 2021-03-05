Автомобиль сбил ребенка на 1-й Изумрудной улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил ребенка на 1-й Изумрудной улице в районе дома 4к2, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

"Пострадавшая (девочка 7 лет) госпитализирована. Движение личного транспорта не затруднялось", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте. В результате происшествия пешеход был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.