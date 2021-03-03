Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил пешехода на улице Федора Полетаева в районе дома 22. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Движение транспорта не затруднено", – говорится в сообщении.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на востоке Москвы. Пострадавшие были госпитализированы.

В воскресенье водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.

В результате происшествия пешеход был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.