Водитель сбил двух пешеходов на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

"На Лосиноостровской улице автомобиль Kia совершил наезд на двух мужчин, они госпитализированы", – сообщили в пресс-службе.

В воскресенье водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.

В результате происшествия пешеход был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

