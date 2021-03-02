Водитель сбил двух пешеходов на востоке Москвы

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Водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
"На Лосиноостровской улице автомобиль Kia совершил наезд на двух мужчин, они госпитализированы", – сообщили в пресс-службе.
В воскресенье водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.
В результате происшествия пешеход был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.