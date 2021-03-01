Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажир такси пострадал в ДТП на Дубининской улице. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. В такси пострадал пассажир. Ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавшая – беременная женщина, ее состояние и степень полученных травм устанавливаются.

Авария с участием такси и трамвая № 26 произошла в районе 16:15 у дома 80. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Из-за аварии временно задерживались трамваи № 3, 38, 39. Сейчас движение восстановлено.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.

