17:21 (обновлено 01.03.2021 17:33)
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пассажир такси пострадал в ДТП на Дубининской улице. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. В такси пострадал пассажир. Ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавшая – беременная женщина, ее состояние и степень полученных травм устанавливаются.
Авария с участием такси и трамвая № 26 произошла в районе 16:15 у дома 80. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Из-за аварии временно задерживались трамваи № 3, 38, 39. Сейчас движение восстановлено.
Ранее водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.
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