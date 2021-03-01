Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Такси въехало в трамвай на Дубининской улице. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Дубининской улице такси въехало в трамвай. Детали и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В Дептрансе предупредили, что из-за ДТП временно задерживаются трамваи № 3, 38, 39.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте.