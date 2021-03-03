Автомобиль сбил пешехода на Сумской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на улице Сумской в районе дома 6А автомобиль сбил пешехода, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Движение транспорта не затруднено", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешехода и стоящую машину в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Авария произошла в районе дома 181 на Волгоградском проспекте. Пострадавшего госпитализировали.