На МКАД в районе Ярославского шоссе столкнулись еще шесть автомобилей

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На внутренней стороне участка МКАД в районе Ярославского шоссе произошла авария с участием шести автомобилей. До этого на внешней стороне там произошло другое крупное ДТП, сообщает Дептранс.

"На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще шесть автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 93-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей.

По информации Дептранса, на месте происшествия уже работают оперативные службы.

В связи с аварией было перекрыто движение по левой и двум средним полосам, однако его восстановили спустя полчаса с момента ДТП.

Из-за снегопада и гололедицы городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. Автомобилистов столицы попросили соблюдать скоростной режим во избежание риска аварии.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков. Специалист заявил, что в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров.