ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Дубнинской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Дубнинской улице в Москве, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

В связи с ДТП правая полоса перекрыта для движения. На месте ЧП работают городские службы.

Уточняется, что пострадал один человек.

Ранее ДТП произошло на 93-м километре МКАД. На указанном участке столкнулись шесть автомобилей.

Также сообщалось, что авария произошла на Смоленском бульваре в районе дома 19, строение 1. Там машина столкнулась с неисправным автомобилем.

