Движение затруднено на МКАД из-за возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в правом ряду по основному ходу. Движение транспорта затруднено на участке в 1,7 километра.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее авария с участием четырех автомобилей произошла на Северянинском путепроводе в Москве. Тогда на участке протяженностью 2,7 километра было также затруднено движение.

