Полиция Северодвинска сообщила об отсутствии долгов у мужчины, захватившего заложницу

У мужчины, захватившего сотрудницу микрофинансовой организации в Северодвинске, нет судебных долгов. Об этом сообщили в местной полиции.

Ранее в качестве основной причины, по которой мужчина захватил офис компании, называли преследование коллекторов. Как сообщали местные СМИ, захватчик требовал, чтобы они от него отстали, и хотел, чтобы работники офиса аннулировали его задолженность.

Здание оцепили, детские сады и школы района попросили не выпускать детей на улицу. В итоге мужчина сам вышел и отпустил заложницу, после чего его задержали. Физически она не пострадала, но ей потребовалась помощь психологов.

Личность захватчика установили, им оказался 53-летний местный житель Александр Колодешников. У него отобрали обрез и увезли в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.