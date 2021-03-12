Движение на МКАД затруднено из-за серьезного ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Три автомобиля столкнулись на МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне 100-го километра автодороги.
Из-за случившегося движение на МКАД затруднено. Затор растянулся на 1,9 километра. Автомобили следуют по трем полосам.
Позднее в Дептрансе уточнили, что участок затруднения движения на МКАД увеличился до 12 километров.
Ночью четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда.
До этого авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Лефортовском тоннеле, пострадали три человека.