Движение на МКАД затруднено из-за серьезного ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Уточняется, что авария произошла на внутренней стороне 100-го километра автодороги.

Из-за случившегося движение на МКАД затруднено. Затор растянулся на 1,9 километра. Автомобили следуют по трем полосам.

Позднее в Дептрансе уточнили, что участок затруднения движения на МКАД увеличился до 12 километров.

Ночью четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда.

До этого авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Лефортовском тоннеле, пострадали три человека.