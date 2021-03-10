Facebook разработала облегченную версию Instagram

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Фото: depositphotos/2nix
Социальная сеть Facebook разработала облегченную версию приложения Instagram для людей с ограниченными возможностями подключения к интернету. Об этом говорится на сайте компании.
Речь идет о приложении Instagram Lite весом около двух мегабайт, что значительно меньше объема полной версии. Сейчас оно доступно для пользователей Android из более чем 170 стран.
"Наши команды создают облегченные версии приложений для людей с ограниченными возможностями подключения (к интернету. – Прим. ред.) или ограниченными тарифными планами... Мы хотели, чтобы работа Instagram оставалась быстрой, высококачественной и надежной независимо от устройства, платформы и сети, с которой работают люди", – рассказал директор по управлению продукцией Facebook в Тель-Авиве Цах Хадар.
Ранее сообщалось, что Instagram запускает новую функцию Live Rooms, с помощью которой многие пользователи смогут подключать к своему прямому эфиру до трех человек. Предполагается, что данная функция позволит вести в Instagram ток-шоу или просто общаться с друзьями. Весь мир получит доступ к функции в ближайшее время.
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