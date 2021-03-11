При пожаре в Калиновке сгорели 22 автомобиля

Крупный пожар произошел в подмосковной Калиновке. По последним данным, в автосервисе сгорели 22 автомобиля, но погибших и пострадавших нет.

Огонь охватил 1 700 квадратных метров. Спасателям с трудом удалось локализовать пламя, затем справились и с открытым огнем.

Однако работа на месте продолжается – десятки сотрудников МЧС заливают территорию специальной пеной, чтобы предупредить возможные новые очаги.

Кроме того, в опасной близости от места пожара находятся жилые дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.