В Кремле заявили о высоком мировом спросе на российскую вакцину от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую антикоронавирусную вакцину в мире превышает предложение. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик – и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности", – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что в данной сфере активно работает Российский фонд прямых инвестиций. В частности, организация уполномочена работать с международными заявками на препарат. Процесс признания и распространения вакцины от COVID-19 лично контролирует президент РФ.
Пресс-секретарь главы государства отдельно отметил, что "непререкаемым приоритетом" остается вакцинация граждан России.
По информации РФПИ, Россия входит в топ-5 стран по количеству вакцинированных от COVID-19 людей. Полный курс из двух инъекций препарата от коронавируса получили уже 3,5 миллиона человек.
За последние сутки в России выявили 9 437 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4 400 045 случаев COVID-19.
За последние сутки в Москве выявили 1 353 случая COVID-19
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