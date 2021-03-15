В Кремле заявили о высоком мировом спросе на российскую вакцину от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую антикоронавирусную вакцину в мире превышает предложение. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик – и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в данной сфере активно работает Российский фонд прямых инвестиций. В частности, организация уполномочена работать с международными заявками на препарат. Процесс признания и распространения вакцины от COVID-19 лично контролирует президент РФ.

Пресс-секретарь главы государства отдельно отметил, что "непререкаемым приоритетом" остается вакцинация граждан России.

По информации РФПИ, Россия входит в топ-5 стран по количеству вакцинированных от COVID-19 людей. Полный курс из двух инъекций препарата от коронавируса получили уже 3,5 миллиона человек.

За последние сутки в России выявили 9 437 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4 400 045 случаев COVID-19.

