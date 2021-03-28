Сотрудники Центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи ревакцинировались препаратом "Спутник V", заявил в эфире Первого канала заместитель директора Центра Денис Логунов.
"Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие (иммунные) ответы", – прокомментировал Логунов.
Он также отметил, что побочные эффекты от вакцины чаще проявляются у молодых, а не пожилых людей.
"Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых – она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется старение иммунной системы", – объяснил специалист.
Ранее директор Центра Александр Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V". Более того, по его словам, она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация. Гинцбург сообщил, что доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.
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