В ГД призвали обеспечить все больницы экспресс-тестами на инфекционные заболевания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экспресс-тесты на коронавирус и грипп стоит внести в порядок оказания медицинской помощи населению. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко законодатель отметил, что данные тесты сейчас находятся не во всех медучреждениях. Парламентарий также подчеркнул, что ожидание результатов обычных тестов может усугубить течение заболевания.

"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", – говорится в тексте обращения.

Кроме того, Сухарев призвал оснастить экспресс-тестами укладки выездных бригад скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что Россия входит в тройку стран – лидеров по количеству проведенных тестов на COVID-19. В настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

