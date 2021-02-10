В Роспотребнадзоре разработали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.
"ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 – возбудителя коронавирусной инфекции. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования – в три-четыре раза", – говорится в сообщении.
Специалисты рассказали, что основанное на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP) тестирование займет не более 1,5 часа, тогда как ранее на это уходило около четырех-пяти часов. По их словам, тест подготовлен для использования в существующих в городе лабораториях диагностики и на месте оказания помощи.
"Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности", – подчеркивается в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что тест был зарегистрирован 3 февраля. Он, по словам специалистов, позволяет распознавать носителей вируса на ранней стадии, благодаря чему появляется возможность оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России произведены уже более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса, 5,3 миллиона доз были доставлены в регионы. Она пояснила, что значительная разница между общими объемами производства и объемами доз вакцин, направленных в регионы, обусловлена логистическими факторами и необходимостью проведения контроля качества выпущенной продукции.
Специалисты ВОЗ намерены найти первоисточник COVID-19
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