В РФ произведено уже более 8,62 млн доз вакцин от COVID-19 – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России произведено уже более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса, 5,3 миллиона доз были доставлены в регионы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По данным на вечер вчерашнего дня, произведено более 8,62 миллиона доз полнокомплектных вакцин, это в основном вакцина "Спутник V" и небольшие объемы вакцины "ЭпиВакКорона". Для использования населением доступно 5,5 миллиона доз, доставлено в регионы или распределено по регионам 5,3 миллиона доз вакцин", – рассказала Голикова.
Она пояснила, что значительная разница между общими объемами производства и объемами доз вакцин, направленных в регионы, обусловлена логистическими факторами и необходимостью проведения контроля качества выпущенной продукции.
20 января в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Таким образом, у России будет три вакцины от коронавируса, созданные по различным технологиям.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.
Журнал The Lancet признал эффективность вакцины "Спутник V"
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