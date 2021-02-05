Промежуточные итоги исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют до конца февраля

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Данные об уровне профилактической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" по итогам первой и второй фаз исследований планируется опубликовать до конца февраля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Результаты испытаний профилактической эффективности по итогам I-II фазы испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" будут опубликованы в феврале 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее Центр "Вектор" объявил о завершении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах. Их результаты оказались положительными, у пожилых участников отсутствовали нежелательные реакции.

По словам и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяны Непомнящих, иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" – как препараты, обладающие высокой эффективностью. При этом она отметила, что вакцины работают по разному принципу.