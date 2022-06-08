МГУ, МФТИ и СПбГУ стали лидерами в рейтинге лучших вузов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет возглавили рейтинг лучших высших учебных заведений РФ по версии агентства RAEX. Об этом сообщает ТАСС.

МГУ высоко оценили по таким критериям, как востребованность окончивших университет специалистов и научная деятельность. У МФТИ, в свою очередь, наблюдаются хорошие результаты в научно-исследовательской работе. А Санкт-Петербургский университет сильно улучшил показатели группы "образование".

Всего в перечень включили учреждения из 31 российского города. Впервые больше 50% мест в рейтинге взяли университеты двух столиц: 51-ю строчку рейтинга заняли вузы, находящиеся в пределах Московской и Ленинградской областей. В частности, 33 учебных заведения из 51 расположены в Москве, 12 – в Санкт-Петербурге и шесть – в Подмосковье. Однако еще в 2017 году на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходилось 42 учреждения.

Отмечается, что в 2021 году увеличились основные показатели международной интеграции вузов РФ, несмотря на COVID-ограничения. Так, доля студентов-очников из-за рубежа в лучших из рейтинга университетах достигла уровня 12%, а доля проходящих обучение по программе двух дипломов – 1,6%.

По мнению авторов исследования, в сегодняшнем политическом конфликте сохранить эту положительную динамику, вероятно, не получится. При этом, чтобы поддерживать мобильность студентов (программ двух дипломов, обмена и стажировок), некоторым учреждениям необходимо будет переключиться с европейских государств и США на другие страны.

Согласно проведенному исследованию, авторы выяснили, что в последние несколько лет большой прогресс был замечен у вузов РФ в сфере научных материалов, индексируемых в наукометрических базах других стран. Так, с 2017 года число публикаций на одного сотрудника в среднем по топ-100 университетов РФ увеличилось более чем в три раза. Количество цитирований – практически в семь. Исследователи подчеркнули, что внимание к наукометрическим показателям на сегодняшний день становится избыточным.

По словам гендиректора рейтингового агентства RAEX Дмитрия Гришанкова, при составлении рейтинга необходимо учитывать и другие критерии оценки. Например, объем НИОКР, количество аспирантов, защищенных диссертаций, а также показатели вовлеченности учащихся в научную деятельность.

"Внимательно наблюдая за тем, как развивается геополитическая ситуация, мы готовы обсуждать и актуализировать методику рейтинга с тем, чтобы идти на один шаг впереди изменений", – отметил эксперт.

Накануне в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы. При этом заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев уточнил, что формальная процедура выхода не требуется, так как страна не подписывала никаких документов.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

