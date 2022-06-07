Депутаты от КПРФ внесли в ГД проект о добровольном участии вузов в Болонском процессе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты от КПРФ с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о восстановлении возможности реализации программ специалитета в вузах России.

Согласно документу, опубликованному в базе парламента, предлагается установить специалитет для всех направлений, внеся изменения в статью 11 Федерального закона "Об образовании в РФ" ("О добровольности участия образовательных организаций высшего образования в Болонском процессе").

Накануне в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы. При этом заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев уточнил, что формальная процедура выхода не требуется, так как российская сторона не подписывала никаких документов.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

