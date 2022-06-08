Зачисление в вузы РФ через портал госуслуг начнется 20 июня

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зачисление в российские вузы через портал госуслуг стартует 20 июня. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Совфеде.
Шадаев также сообщил ТАСС о запуске цифровых кафедр в 106 учреждениях высшего образования. На обучение уже зачислены более 700 тысяч студентов.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что все высшие учебные заведения РФ вышли из Болонской системы. При этом замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев уточнил, что формальная процедура выхода не требуется, так как российская сторона не подписывала никаких документов.
24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
В министерстве отмечали, что прошлая система была в конкретных исторических ситуациях, которых на сегодняшний день нет.
При этом летом в стране сохранят правила приема абитуриентов в вузы.
Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки
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