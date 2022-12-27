Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать новые военные учебные центры при государственных университетах в 16 регионах страны. Документ, подписанный премьером, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военные учебные центры откроют при университетах в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях, а также в Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Ранее стало известно, что курс по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета в России. Модуль разработали вместе с Минобороны РФ. Курс также будет доступен в дополнительных профессиональных программах университета.

До этого сообщалось, что в МГУ имени М. В. Ломоносова появится курс военной журналистики. Член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил о необходимости поменять систему образования. По его словам, на курсе военной журналистики покажут, "как это делается профессионально".



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