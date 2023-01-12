Эксперт назвал "избыточным" введение в РФ обязательных военных сборов

В России необходимо отправлять молодых людей на полугодичные военные сборы, чтобы восстановить мобилизационный резерв страны. При этом военно-учетную специальность должен иметь каждый мужчина. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Разбираемся, нужны ли такие меры.
Полгода на сборы
Мобилизационный резерв – это обученные люди, служившие в армии и предназначенные для формирования или доукомплектования новых частей, пояснил Виктор Соболев.
По словам депутата, военно-учетную специальность должны иметь 100 процентов молодых людей. Чтобы ее получить, они должны обучаться как минимум шесть месяцев и состоять в мобилизационном резерве на случай военных действий.
Кроме того, в России необходимо восстанавливать базу мобилизационного развертывания. "Это части и соединения сокращенного состава, у которых есть офицеры, техника, боеприпасы. Этот обученный резерв, предназначенный для укомплектования этих частей, в советское время укомплектовывал такие части до штата военного времени. Потом они проводили обучение, боевое слаживание и были готовы к ведению боевых действий. Конечно, такого у нас сейчас нет", – рассказал депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мужчин до 30 лет могут начать призывать в армию уже с весны этого года. В будущем же планируется поднять и нижнюю границу с 18 до 21 года. В целом, по его словам, переход на новый призывной возраст займет от года до трех лет.
Оставить выбор?
Предложение о сборах напоминает всеобщую воинскую обязанность, которая была в Советском Союзе, сказал Москве 24 военный эксперт Алексей Леонков.
Эксперт добавил, что армии нужны контрактники-профессионалы, поэтому в РФ выбрали другую систему – армию по призыву и по контракту.
В свою очередь, для восстановления мобилизационного развертывания и резерва страны необходимо совершенствовать уже существующую систему военной подготовки молодежи. В дополнительных же мерах нет необходимости, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
При такой системе введение дополнительных военных сборов избыточно, уверен Матвийчук.
"Полугодичные сборы – это ограничение личного времени, финансовые ограничения. Иногда важно не отрывать человека от дел, карьеры, чтобы он вносил вклад в развитие государства. Каждого отправить на военные сборы и обеспечить специальностью – это нереально. Я думаю, мы должны совершенствовать ту систему, которая уже есть", – рассказал эксперт Москве 24.
Кроме того, нельзя забывать про тех, кто не может служить по состоянию здоровья. Поэтому обеспечить 100 процентов молодых людей военно-учетной специальностью невозможно, заключил Матвийчук.