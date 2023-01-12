Эксперт объяснил необходимость изменения призывного возраста

Мужчин до 30 лет могут начать призывать в армию уже с весны 2023 года, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В будущем планируется поднять и нижнюю границу с 18 до 21 года. В целом переход на новый призывной возраст займет от года до трех лет. Разбираемся, как нововведения скажутся на боеспособности российской армии.

Пока – по смешанному типу?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

До начала весеннего призыва, который запланирован на 1 апреля, каждому военкомату нужно разобраться, сколько россиян подпадают под новые требования. После этого данные должны быть приведены в соответствие с военным заданием, подчеркнул Андрей Картаполов.





Андрей Картаполов председатель комитета Госдумы по обороне Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание – 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину – люди от 21 года до 30 лет.

"И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", – пояснил парламентарий.

По его словам, полный переход на новый ценз может занять от года до трех лет. Однако все нововведения вступят в силу только после "принятия законодательной базы", отметил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет ранее предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления безопасности России из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ нашей страны. Отмены отсрочек от призыва в армию для студентов в случае повышения призывного возраста не предусмотрено, сказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Если призывной возраст в итоге будет увеличен, отдельно корректировать столичное законодательство не потребуется, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, этот вопрос регулируется федеральными нормативными актами.

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин концептуально поддержал идею увеличения призывного возраста, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако все остальные детали по этой мере должно комментировать Минобороны, подчеркнул он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Минобороны.

Повышением призывного возраста государство реагирует на новые вызовы, отметил в беседе с Москвой 24 заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Армия – это инструмент, который нужен для нейтрализации возникающих угроз. Для защиты и безопасности страны необходимо заниматься серьезными радикальными изменениями в этом направлении, подчеркнул Кошкин.

"Те суждения и действия, которые предпринимались, в настоящее время не отвечают реальности. Вот почему на сегодняшний день юноши в армии должны быть старше, лучше подготовлены. Им нужно более осмысленно подходить к своей службе в вооруженных силах", – сказал эксперт.

Увеличение призывного возраста необходимо и потому, что в российскую армию приходят новые технологии, вооружение становится все более сложным.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт За год службы подготовить специалиста очень тяжело. В 21 год и старше подойдут ребята в том числе с высшим образованием, что упростит задачу.

Кроме изменения призывного возраста, в России ведется и работа по военным кафедрам и начальной подготовке молодежи в школах. Все эти решения – переход от разрушительной парадигмы образца 1990-х годов к созидательной мобилизационной модели, заключил политолог.