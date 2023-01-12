Эксперт объяснил необходимость изменения призывного возраста

Мужчин до 30 лет могут начать призывать в армию уже с весны 2023 года, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В будущем планируется поднять и нижнюю границу с 18 до 21 года. В целом переход на новый призывной возраст займет от года до трех лет. Разбираемся, как нововведения скажутся на боеспособности российской армии.
Пока – по смешанному типу?
До начала весеннего призыва, который запланирован на 1 апреля, каждому военкомату нужно разобраться, сколько россиян подпадают под новые требования. После этого данные должны быть приведены в соответствие с военным заданием, подчеркнул Андрей Картаполов.
"И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", – пояснил парламентарий.
По его словам, полный переход на новый ценз может занять от года до трех лет. Однако все нововведения вступят в силу только после "принятия законодательной базы", отметил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет ранее предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления безопасности России из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ нашей страны. Отмены отсрочек от призыва в армию для студентов в случае повышения призывного возраста не предусмотрено, сказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Если призывной возраст в итоге будет увеличен, отдельно корректировать столичное законодательство не потребуется, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, этот вопрос регулируется федеральными нормативными актами.
Получить преимущества
Владимир Путин концептуально поддержал идею увеличения призывного возраста, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако все остальные детали по этой мере должно комментировать Минобороны, подчеркнул он.
Повышением призывного возраста государство реагирует на новые вызовы, отметил в беседе с Москвой 24 заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Армия – это инструмент, который нужен для нейтрализации возникающих угроз. Для защиты и безопасности страны необходимо заниматься серьезными радикальными изменениями в этом направлении, подчеркнул Кошкин.
"Те суждения и действия, которые предпринимались, в настоящее время не отвечают реальности. Вот почему на сегодняшний день юноши в армии должны быть старше, лучше подготовлены. Им нужно более осмысленно подходить к своей службе в вооруженных силах", – сказал эксперт.
Увеличение призывного возраста необходимо и потому, что в российскую армию приходят новые технологии, вооружение становится все более сложным.
Кроме изменения призывного возраста, в России ведется и работа по военным кафедрам и начальной подготовке молодежи в школах. Все эти решения – переход от разрушительной парадигмы образца 1990-х годов к созидательной мобилизационной модели, заключил политолог.
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