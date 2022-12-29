Законы Москвы при увеличении призывного возраста менять не потребуется – МГД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В случае увеличения призывного возраста в РФ отдельно менять столичное законодательство не потребуется. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Это регулируется федеральным законодательством, поэтому внесение каких-либо изменений в московское законодательство не потребуется", – цитируют его РИА Новости.

Кроме того, депутат напомнил, что Московский военный округ включает не только столицу страны.

Также он коснулся работы призывных комиссий. Те подчиняются городской призывной комиссии, однако изменений в их работе тоже не произойдет, уверен Шапошников.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.

Позже глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что соответствующая инициатива требует законодательного закрепления. При этом он допустил, что данное изменение может быть одобрено Госдумой уже в 2023 году.



Шойгу предложил поменять призывной возраст

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