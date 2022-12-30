Студенты в РФ будут сдавать зачет после прохождения курса по основам военной подготовки

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Студенты будут сдавать зачет после прохождения курса по основам военной подготовки в российских вузах. Это следует из программы, которая была опубликована на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

"Контроль успеваемости по образовательному модулю проводится в виде контрольных проверок в письменной и устной форме по пройденным темам. Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в устной форме с отработкой практических заданий", – отмечается в материале.

Студент должен будет продемонстрировать, что он научился пользоваться оружием. В рамках зачета ему также предстоит рассказать о политических событиях в стране и на мировой арене с позиции патриота.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ направило в российские вузы учебную программу по основам военной подготовки для бакалавриата и специалитета, разработанную совместно с министерством обороны.

Уточнялось, что программа предусматривает обучение разборке и сборке автомата АК-74, пулемета РПК-74 и пистолета Макарова, метанию ручных гранат, а также изучение положений общевоинских уставов ВС РФ и основ ведения современного боя.

Кроме того, программа содержит курс лекций о химическом, ядерном и биологическом оружии, а также обучение ориентированию на местности и порядку оказания медицинской помощи раненым.

До этого Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года.

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