Минобрнауки РФ рекомендовал включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Минобрнауки РФ рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вузы сами разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

Курс не подразумевает каких-либо ограничений по его изучению для женщин. Вместе с тем вузы могут самостоятельно определять компоненты модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола.

Ранее стало известно, что курс по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета в России. Модуль разработали вместе с Минобороны РФ. Курс также будет доступен в дополнительных профессиональных программах университета.

До этого сообщалось, что в МГУ имени М. В. Ломоносова появится курс военной журналистики. Член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил о необходимости поменять систему образования. По его словам, на курсе военной журналистики покажут, "как это делается профессионально".



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