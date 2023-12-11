В Госдуме призвали распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи

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Госдума рекомендовала кабмину распространить действие "Пушкинской карты" на многодетные семьи. Документ появился в электронной базе нижней палаты.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный проект "Пушкинская карта" в части распространения его действия на многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей)", – говорится в тексте.

Также парламентарии заявили о необходимости дополнительных решений по вопросу продления нацпроекта "Культура" до 2030 года. Отмечается, что в госдоклад о состоянии культуры следует включить качественных целевые показатели, а также данные о ходе интеграции новых регионов в единое культурное пространство России. Кроме того, в нем должна быть информация о произведениях и мероприятиях, посвященных СВО, подчеркнули в Госдуме.

В нижней палате сделали акцент на важности межведомственного взаимодействия при подготовке упомянутого доклада.

В ГД также считают, что книгоиздание в России должно осуществляться с условием законодательного регулирования. Помимо этого, парламентарии хотят ускорить подготовку Концепции развития отечественной кинематографии на период до 2030 года.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт по аналогии с "Пушкинской картой". Соответствующее письмо она направила Михаилу Мишустину.

Выдавать такую льготу можно малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, уточнила парламентарий.



В Госдуме предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с семи лет